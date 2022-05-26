Первый спутник Армении останется на орбите Земли не менее 4 лет

Запуск первого космического спутника Республики Армения на орбиту Земли является важной инфраструктурой для развития отрасли в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам заместитель министра высокотехнологичной промышленности Давид Саакян.

«Этот процесс начался давно, но наиболее активно он проявился в 2022 году. Это мощная инфраструктура для построения космической экосистемы в стране. В советские годы армянские ученые добились больших успехов в этой области, сейчас, учитывая опыт прошлого, мы пытаемся восстановить успехи прошлого. Экосистема многоуровневая, она включает в себя производство космической техники, разработку программного обеспечения и т.д. У Армении есть такой потенциал», - сказал замминистра, добавив, что цель состоит в том, чтобы способствовать активизации и развитию предприятий, работающих в этой сфере.

Важным компонентом развития отрасли является создание центра управления спутниками и приемной станции. Замминистра отметил, что для активизации и развития сферы в Армении запланированы многочисленные мероприятия по ряду направлений. В отрасли уже есть компании, которые зафиксировали результаты по привлечению материальных финансовых ресурсов. Они пользуются успехом не только на армянском рынке, но и за рубежом.

Подробностей о процессе запуска на орбиту первого космического спутника Республики Армения замминистра не сообщил, сославшись на конфиденциальность. Он лишь упомянул, что спутник останется на орбите планеты не менее 4 лет.