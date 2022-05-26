Никол Пашинян на встрече с Линн Трейси отметил значение четкой позиции США в вопросе урегулирования арцахского конфликта

Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, премьер-министр подчеркнул важность активизации армяно-американского сотрудничества и стратегического диалога, укрепления четкой позиции США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, что способствует региональной стабильности. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении руководствуется мирной повесткой и высоко ценит непрерывное содействие международных партнеров, в том числе и США.

Линн Трейси поблагодарила премьер-министра за его оценку, подтвердила готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в нашей стране, процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и установления региональной стабильности. В этом контексте Линн Трейси упомянула состоявшийся несколько дней назад телефонный разговор премьер-министра РА с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также то, что американская сторона выразила удовлетворение усилиями посла РА в США Лилит Макунц по активизации двусторонних отношений.

Собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-американских отношений.