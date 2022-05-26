Более половины американцев выступили за ужесточение законодательства об оружии

Более половины американцев - 54% - поддерживают ужесточение законодательства об оружии, следует из опроса, проведенного CBS News и YouGov, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU .

Согласно результатам этого опроса, 30% респондентов не видят необходимости менять существующие законы, а еще 16% опрошенных призывают и вовсе их ослабить.

Позиции по затронутой проблематике разнятся у приверженцев разных политических взглядов: так, 79% опрошенных демократов выступают за ужесточение законов о продаже оружия, их позицию разделяют лишь 27% республиканцев и 50% беспартийных граждан.

За смягчение законов выступают 9% участвовавших в исследовании демократов, 24% республиканцев и 17% беспартийных американцев.

Сохранение законодательства в неизменном виде поддерживают 49% опрошенных республиканцев, 33% беспартийных и 12% демократов.

Опрос проводился совместно CBS News и YouGov с 18 по 20 мая, в нем принял участие 2041 совершеннолетний гражданин США. Погрешность опроса составляет 2,5 процентных пункта.

Опрос провели за несколько дней до того, как в школе на юге Техаса в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых. Как сообщалось, стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос, которого убили прибывшие на место происшествия полицейские.

После трагедии президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях страны.