Арарат Мирзоян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика
26 мая министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
На встрече был затронут широкий круг вопросов, вытекающих из мандата Личного представителя. Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув в этом контексте посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Также были обсуждены вопросы, связанные с работой Комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, экономическими связями и разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.
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