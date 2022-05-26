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В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария

В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в исследовательском центре Минобороны Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство ISNA.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Парчин к востоку от Тегерана. Погибший был инженером, работавшим на объекте. Причины и подробности происшествия не сообщаются.

В районе Парчин расположена одна из военных баз ВС Ирана.


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