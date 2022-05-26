В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария
По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в исследовательском центре Минобороны Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство ISNA.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Парчин к востоку от Тегерана. Погибший был инженером, работавшим на объекте. Причины и подробности происшествия не сообщаются.
В районе Парчин расположена одна из военных баз ВС Ирана.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 13:58 Байден заявил, что США продолжат поддерживать евроатлантический курс Грузии
- 13:57 Армении возвращен военнослужащий Эдуард Мартиросов, пересекший 23 апреля армяно- азербайджанскую границу: МО
- 13:49 Армотека: «Айпост» запускает новую платформу продвижения и экспорта армянской продукции
- 13:42 Никол Пашинян на встрече с Линн Трейси отметил значение четкой позиции США в вопросе урегулирования арцахского конфликта
- 13:29 Более половины американцев выступили за ужесточение законодательства об оружии
- 13:18 Арарат Мирзоян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика
- 12:54 В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария
- 12:43 NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
- 12:41 Глава МИД Арцаха обсудил с коллегами из Южной Осетии, Донецка и Луганска вопросы, касающиеся региональных развитий
- 12:31 Правительство предоставит субсидируемый кредит на ремонт квартир и индивидуальных жилых домов
- 12:10 В Бразилии заявили, что Европа рискует потерять Латинскую Америку
- 12:03 Генсек ШОС считает, что взаимодействие с ЕАЭС пойдет на пользу региональному развитию
- 11:55 Фестиваль STARMUS Армении даст возможность представить миру свои технологические инновации: Никол Пашинян
- 11:42 США приветствуют первую встречу пограничных комиссий Армении и Азербайджана: Энтони Блинкен
- 11:40 В Сенегале при пожаре в больнице погибли 11 новорожденных
- 11:36 Фотографии, с космического спутника Армении, будут использованы и для мониторинга границ
- 11:21 Глава МИД Китая призвал не подливать масло в огонь на Украине
- 11:14 Yonhap: в КНДР третий день подряд нет летальных случаев среди лиц с симптомами лихорадки
- 11:06 На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении
- 10:46 Министр иностранных дел Республики Арцах с рабочим визитом находился в Республике Южная Осетия
- 10:11 Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии поздравительное послание
- 10:03 Япония и США провели совместные учения с участием боевых самолетов над Японским морем
- 09:48 Государство должно быстро реагировать на вызовы технологического сектора: Айк Чобанян
- 09:28 Совет Безопасности ООН проведет 26 мая заседание по КНДР
- 08:55 Европейские индексы - 25-05-22
19:55, 23.05.2022
1606 просмотров Секретарь Совбеза Армении о проблемах открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном
11:29, 19.05.2022
1439 просмотров США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее: интервью посла США «Арменпресс»
18:08, 20.05.2022
1273 просмотров Мы начали важный диалог, который должен быть продолжен: премьер-министр Армении принял президента Литвы
18:06, 23.05.2022
1174 просмотров Отношение властей Арцаха к переговорам в разных форматах однозначно: пресс- секретарь президента Арцаха
19:19, 20.05.2022
1137 просмотров Вице-спикер Рубинян представил послу Ирана позицию Еревана по нормализации армяно- турецких отношений