В одном из исследовательских центров Минобороны Ирана произошла авария

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в исследовательском центре Минобороны Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство ISNA.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Парчин к востоку от Тегерана. Погибший был инженером, работавшим на объекте. Причины и подробности происшествия не сообщаются.

В районе Парчин расположена одна из военных баз ВС Ирана.