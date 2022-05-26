ЧЕ-Ереван: в четвертый день соревнований выступят 4 боксера Армении

В четвертый день чемпионата Европы по боксу среди мужчин, проходящего в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, выступят четыре армянских боксера.

Как сообщает «Арменпресс», сегодня, 26 мая, в дневном туре выступят три армянских боксера. Бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков (63,5 кг) в первом поединке встретится с Жозефом Тайерсом из Англии. Бой начнется в 14:00 по ереванскому времени.

В дневном туре Гуген Мадоян (67 кг) сразится с финном Карлом Бенджамином Эрикссоном. В супертяжелом весе бой проведет вице-чемпион мира Давид Чалоян. Его соперник - Джурай Сольдо из Боснии и Герцеговины.

Вечером первым соперником Нарека Манасяна (92 кг) станет Давид Микалек из Словакии.

В третий день чемпионата Европы по боксу выступали три боксера Армении. В своем втором бою Вахтанг Арутюнян (75 кг) потерпел поражение, Рафаэль Ованнисян (86 кг) одержал победу, Карен Тонаканян (60 кг) проиграл в дебютной схватке.

В стартовых поединках из борьбы выбыли Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг).