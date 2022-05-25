США готовы оказывать помощь КНДР в борьбе с распространением COVID-19

Соединенные Штаты готовы оказывать помощь властям КНДР в борьбе с распространением COVID в стране, в том числе предоставлять вакцину, не увязывая это с усилиями по денуклеаризации Корейского полуострова. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Лэмберт на брифинге для иностранной прессы.

Он подчеркнул, что Вашингтон "встревожен серьезной вспышкой COVID-19 в КНДР". "Позиция США остается неизменной даже в свете последних обостряющих ситуацию действий [Пхеньяна по проведению пусков ракет]. Мы продолжаем поддерживать оказание гуманитарной помощи и предоставление КНДР помощи, связанной с COVID-19, включая мРНК-вакцины. Мы всегда рассматривали гуманитарную помощь как отдельный вопрос, не связанный с достижением прогресса в обеспечении полной денуклеаризации Корейского полуострова. С этой целью мы решительно поддерживаем и поощряем усилия американских и международных гуманитарных и медицинских организаций, стремящихся предотвратить и сдержать распространение COVID-19 в КНДР и оказать важнейшую гуманитарную помощь наиболее уязвимым проживающим там северокорейцам", - сказал дипломат.

По его словам, США обеспокоены тем, как распространение нового коронавируса "может повлиять на северокорейцев, экономику [страны] и без того тяжелую ситуацию с продовольствием". "Мы также обеспокоены тем, как эта вспышка и реакция КНДР на нее могут повлиять на стабильность и безопасность на Корейском полуострове и в регионе", - указал Лэмберт.