Турецкие коллеги в определенной степени синхронизируют нормализацию отношений с армяно-азербайджанским процессом: Мирзоя

На уровне публичных высказываний говорится, что процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией проходят без предварительных условий, но турецкие партнеры в определенной степени синхронизируют этот процесс с армяно-азербайджанским процессом. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Тагуи Казарян о том, возможно ли такое, чтобы в будущем встреча прошла в Армении или Турции.

Мирзоян сказал, что не придает большого значения месту встречи. Он не исключил, что в какой-то момент, когда в процессе будет зафиксирован ощутимый успех, такие встречи могут состояться в Анкаре и Ереване.

«На данный момент могу сказать, что, к сожалению, сколько бы ни говорилось на уровне публичных высказываний, что процесс проходит без предварительных условий, тем не менее, наши турецкие партнеры в определенной степени синхронизируют этот процесс с нашим процессом с Азербайджаном или делают это частью нарратива, не ставя его в качестве предварительного условия. Конечно, это не добавляет процессу конструктивности, не делает атмосферу более конструктивной», - сказал Мирзоян.

Обсуждения продолжаются. По словам министра иностранных дел, на данный момент, к сожалению, нет существенного, ощутимого результата. Он подтвердил, что армянская сторона тверда, искренна в своей публично выраженной позиции, заинтересована в открытии границы, налаживании отношений и хотела бы видеть то же самое со стороны Турции. Министр иностранных дел отметил, что жесты министра иностранных дел Турции не способствуют этому процессу.