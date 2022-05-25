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Число пожилых в России вырастет на 7 млн в течение 15 лет

Число пожилых в России вырастет на 7 млн в течение 15 лет

Число пожилых граждан РФ в ближайшие 15 лет увеличится на 7 млн человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Государственного совета.

"Происходит старение населения в РФ. Собственно, не только у нас, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на 7 млн человек", - сказала Голикова.

В этой связи вице-премьер подчеркнула важность обеспечения населения требуемым уходом. "У нас на сегодняшний день подобными социальными услугами охвачены только 7% нуждающихся. Нужно сейчас - 1,7 млн человек", - отметила она.

Голикова напомнила, что речь идет о 50 услугах в рамках долговременного социального ухода: восемь по поддержке здравоохранения, 30 по поддержке гигиены, шесть по поддержке мобильности и столько же по поддержке питания. "На сегодняшний день этот пакет большой, полный, не реализует на территории ни один субъект РФ в силу ограниченности финансовых ресурсов, которые мы предоставляем", - уточнила вице-премьер.


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