Мы не должны допускать вакуума в переговорном процессе и приветствуем все усилия: Мирзоян о посредничестве ЕС и РФ

Армения подтверждает готовность к установлению мира в регионе, нормализации отношений с Азербайджаном, в том числе к поиску взаимоприемлемого политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и приветствует все возможные усилия в этом направлении. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на замечание депутата Ваагна Алексаняна о том, что официальный Ереван ведет переговоры с Баку вокруг отношений Армения-Азербайджан при посредничестве и ЕС, и РФ.

Депутат поинтересовался, насколько эффективен этот процесс, учитывая нынешние отношения между Западом и Россией.

«Республика Армения не может, не должна допускать существования или возникновения вакуума в этом процессе. Конечно, мы приветствуем усилия ЕС, мы участвуем в этих усилиях, эти усилия уже дают ощутимые результаты», - сказал Мирзоян.

Глава МИД подчеркнул, что Армения неоднократно заявляла и подтверждала свою готовность к установлению мира в регионе, нормализации отношений с Азербайджаном, в том числе к поиску взаимоприемлемого политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «И в этом плане мы приветствуем все возможные усилия», — сказал он.

Армянская сторона видит переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Но мы не можем допустить вакуума, мы приветствуем все возможные усилия, направленные на установление мира в регионе», - сказал Мирзоян.