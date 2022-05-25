В переговорах Армения-Азербайджан есть прогресс по нескольким направлениям: Арарат Мирзоян

На столе переговоров или предполагаемых переговоров между Арменией и Азербайджаном есть несколько направлений, по которым уже зафиксирован некоторый прогресс, и есть направления, где позиции могут или имеют возможность к совпадению. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Лилит Карапетян о том, каковы представления армянской стороны о мире, какие представления Армении и Азербайджана, а также РФ и Запада совпадают, а какие представления не совпадают, но имеются возможности для переговоров и поиска общих границ, и в результате чего возможно будет установить мир.

«Ваш вопрос, по сути, касался всех возможных нюансов всего переговорного или предполагаемого переговорного процесса. Конечно, сейчас мне будет сложно ответить на все подвопросы, но премьер-министр уже довольно подробно поговорил на эти темы. Могу лишь добавить, что то, что находится за столом переговоров или предполагаемым столом переговоров Армения-Азербайджан достаточно прозрачно, публично, и есть несколько направлений, в которых у нас уже есть определенный прогресс, есть направления, где мы еще пытаемся понять возможные пункты, по которым позиции могут или имеют шанс совпасть.

Например, уже есть определенные подвижки в вопросах демаркации и делимитации, вопросах безопасности. Вы знаете, что вчера вице-премьеры и возглавляемые ими комиссии встретились друг с другом на армяно-азербайджанской границе, и на первом заседании были обсуждены рабочие и методические вопросы. Есть договоренность о проведении следующей встречи в Москве. Конечно, есть определенные представления.

Другое направление – открытие транспортных и экономических инфраструктур, и здесь тоже есть определенные совпадения представлений.

Я много раз говорил об этом, могу подтвердить, что все дороги, которые должны быть вновь открыты, должны находиться под суверенитетом и законами стран, через которые они проходят. Есть и другие совпадения, в этом плане я настроен оптимистично», - подчеркнул Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства вновь подтвердил, что «Зангезурский коридор» в той логике, о которой говорилось полтора года назад и которую пыталась преподнести азербайджанская сторона, неприемлем для Армении, и, кажется, есть общее восприятия того, что так не будет.

Что касается мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Мирзоян отметил, что переговоры продолжаются.

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