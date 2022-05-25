Президент Республики Армения провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия 

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления и развития армяно-хорватских двусторонних отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Собеседники подчеркнули важность активизации контактов и взаимных визитов на разных уровнях, что может придать новое качество сотрудничеству двух стран.