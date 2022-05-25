МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной

Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В интервью немецкой газете Welt Шалленберг выступил за постепенную интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Это возможно. 27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдавии и Грузии за два-три часа перед своими регулярными встречами. Таким образом, эти страны могли бы принимать участие", - сказал Шалленберг, добавив, что эти государства будут заниматься конкретными вопросами, но решения в конечном итоге будут за государствами ЕС.

Что касается Украины, то со стороны ЕС "нет обещания о вступлении", подчеркнул австрийский министр. "До вступления Украины в ЕС - если оно вообще состоится - все равно очень и очень далеко", - отметил он.

ЕС должен дать Украине четкий сигнал, отметил Шалленберг. "Страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Посмотрим, как это произойдет. Я сомневаюсь, что статус страны-кандидата - единственное решение для Украины", - заключил он.