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Азиатские индексы - 25-05-22

Азиатские индексы - 25-05-22

ТОКИО, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 26677.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1876.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.19% и составил 3107.46 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 20171.27 пункта.


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