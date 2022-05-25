Азиатские индексы - 25-05-22

ТОКИО, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 26677.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1876.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.19% и составил 3107.46 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 20171.27 пункта.