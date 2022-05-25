ЧЕ-Ереван: Рафаэль Ованнисян отпраздновал первую победу

Сборная Армении по боксу продолжает выступления на проходящем в Ереване чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходят бои третьего дня чемпионата Европы по боксу. Член сборной Армении Рафаэль Ованнисян (86 кг) провел свой первый бой с болгарином Кристианом Стефанов-Дмитровым. Армянский боксер победил со счетом 5:0.

Ранее Вахтанг Арутюнян проиграл свой второй бой.

Бронзовый призер чемпионата Европы Карен Тонаканян (60 кг) впервые выйдет на ринг вечером 25 мая, его соперником будет Роланд Вереш из Венгрии.

В стартовых поединках, состоявшихся накануне, из борьбы выбыли Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг). Победу одержал лишь Амбарцум Акопян (80 кг).