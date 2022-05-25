ЧЕ-Ереван: Рафаэль Ованнисян отпраздновал первую победу
16:23, 25 Май 2022
Сборная Армении по боксу продолжает выступления на проходящем в Ереване чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходят бои третьего дня чемпионата Европы по боксу. Член сборной Армении Рафаэль Ованнисян (86 кг) провел свой первый бой с болгарином Кристианом Стефанов-Дмитровым. Армянский боксер победил со счетом 5:0.
Ранее Вахтанг Арутюнян проиграл свой второй бой.
Бронзовый призер чемпионата Европы Карен Тонаканян (60 кг) впервые выйдет на ринг вечером 25 мая, его соперником будет Роланд Вереш из Венгрии.В стартовых поединках, состоявшихся накануне, из борьбы выбыли Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг). Победу одержал лишь Амбарцум Акопян (80 кг).
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