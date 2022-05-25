Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурии

Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны три человека, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурия. Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла два автомата, пистолет "Браунинг", а также около двух десятков обойм и несколько сотен боевых патронов.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.