В Молдавии проходят митинги

Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) начала акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Пока на митинге собрались несколько сот манифестантов. Но, судя по заявлениям организаторов, из сел и районов прибывают новые участники. Полиция оцепила здание парламента и внимательно следит за развитием событий. В действия протестующих они не вмешиваются.

Собравшиеся демонстрируют плакаты "Правительство в отставку!", "Нет росту цен!", "Свободу Додону", "Нет телевизионной юстиции" и другие.

"В стране наблюдается экономический кризис, растет уровень бедности, люди продолжают покидать родину, а правящий режим устраивает политические репрессии", — сказал корреспонденту РИА Новости депутат-социалист городского собрания Кишинева Александр Одинцов.

Социалисты заявили, что протесты пройдут по всей стране.

Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали на 72 часа экс-президента страны Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Во вторник в доме бывшего лидера ПСРМ и страны прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже ПСРМ объявила о массовых протестах в среду.