Будут выполняться полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград
13:49, 25 Май 2022
Авиакомпания «Ред Wings» с 7 июня начнет полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград.
«Арменпресс» об этом сообщили в ЗАО «Международные аэропорты. Армения».
Рейсы будут выполняться один раз в неделю, каждый вторник.Для проверки наличия авиабилетов, их приобретения и других деталей необходимо посетить сайт авиакомпании: https://flyredwings.com/ , или связаться с местными туристическими агентствами.
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