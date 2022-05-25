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Будут выполняться полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград

Будут выполняться полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград

Авиакомпания «Ред Wings» с 7 июня начнет полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград.

«Арменпресс» об этом сообщили в ЗАО «Международные аэропорты. Армения».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, каждый вторник.

Для проверки наличия авиабилетов, их приобретения и других деталей необходимо посетить сайт авиакомпании: https://flyredwings.com/ , или связаться с местными туристическими агентствами.
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