Будут выполняться полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград

Авиакомпания «Ред Wings» с 7 июня начнет полеты по маршруту Волгоград-Ереван-Волгоград.

«Арменпресс» об этом сообщили в ЗАО «Международные аэропорты. Армения».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, каждый вторник.

Для проверки наличия авиабилетов, их приобретения и других деталей необходимо посетить сайт авиакомпании: https://flyredwings.com/ , или связаться с местными туристическими агентствами.