Посол России в Армении посетил Сюникскую область

Посол России в Армении Сергей Копыркин посетил Сюникскую область.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе посольства РФ, Сергей Копыркин в сопровождении руководства Пограничного управления ФСБ РФ в Армении почтил память членов экипажа вертолета Ми-24, погибшего при выполнении боевого задания у населенного пункта Ерасх в 2020 году.

Посол на границе Армении посетил пограничные пункты «Паруйр Севак» и «Тех», встретился с российскими пограничниками, ознакомился с особенностями их повседневной жизни и боевой подготовки.

В городе Капан Сергея Копыркина встретили представители мэрии, которые от имени населения города поблагодарили Россию за содействие в реализации программ социально-экономического развития, а также за участие пограничников в обеспечении безопасности в регионе.

Посол также посетил опорный пункт российских пограничников, расположенный недалеко от аэропорта Капана. Начальник Мегринского пограничного отряда полковник А. В. Бурштин представил руководителю дипломатической миссии особенности оперативной ситуации на этом участке границы Армении.