Цены на цветные металлы - 24-05-22

ЛОНДОН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.84% и составила 2901.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.99% и составила 9453.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.07% и составила 2168.50 долларов США, цена на никель снизилась на 4.26% и составила 26550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.46% и составила 34110.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.12% и составила 3790.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.76% и составила 40498.87 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.