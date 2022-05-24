Состоялась первая встреча комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией

В рамках выполнения достигнутых между двумя странами договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, 24 мая 2022 г. на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе.

Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий.

Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч Комиссий. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе.