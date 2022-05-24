Гутерриш заявил об угрозе новой холодной войны

Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны "с ядерным оттенком" и взрывным ростом крайнего национализма. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед выпускниками университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси). Церемония транслировалась на сайте университета.

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, - каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", - сказал он.

Среди прочих угроз для мира Гутерриш назвал изменение климата, рост социального неравенства, распространение голода и болезней. "Как генеральный секретарь ООН я должен вам сказать, что вы вступаете в мир, полный опасностей. Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия - от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля", - отметил он. Гутерриш отдельно остановился на конфликте на Украине, который, по его словам, "причиняет огромные страдания, разрушения и смерть".