Путин заявил об открытости России для экономического сотрудничества

Президент Владимир Путин заявил, что несмотря на санкции, Россия намерена оставаться открытой для экономического сотрудничества со всеми странами мира, более того, будет расширять взаимодействие со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Он сказал это на совещании по проблемам развития транспортной инфраструктуры, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, "здесь важен целый комплекс вопросов - это организация удобной платежной инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей, увеличение мощности логистических цепочек, повышение их эффективности и создание новых маршрутов для грузоперевозок".

Он также отметил, что в современных условиях возрастает важность диверсифицировать транспортные потоки.

"Действия некоторых стран, их желание закрыться от России, не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе, показали, насколько важно и своевременно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых ответственных партнеров", - отметил глава государства.