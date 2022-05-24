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Арарат Мирзоян и архиепископ Пол Ричард Галлахер обменялись посланиями

Арарат Мирзоян и архиепископ Пол Ричард Галлахер обменялись посланиями

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер 23 мая обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Папским престолом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Министерством иностранных дел, Арарат Мирзоян в своем послании констатируя, что эти отношения основаны на давних исторических связях, взаимном доверии, уважении, эффективном диалоге и на единой христианской системе ценностей, выразил готовность продолжать проведение международной и региональной повестки долгосрочного мира и стабильного развития, также и усилия, направленные на мирное сосуществование. Министр Мирзоян также выразил признательность за присвоение Святому Григору Нарекаци высшего звания Архимандрита Вселенской Церкви, а также за принципиальную позицию в вопросе Геноцида армян

В свою очередь секретарь Святого Престола по отношениям с государствами подчеркнул, что недавно открытая Апостольская нунциатура в Ереване является убедительным свидетельством дружественного и искреннего развития отношений между Святым Престолом и Арменией в различных сферах.

Коснувшись высоких двусторонних визитов, архиепископ Галлахер добавил, что Святой Престол намерен и дальше укреплять сотрудничество с Арменией, в частности, для продвижения нравственных ценностей и идей справедливости и мира.


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