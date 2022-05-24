Председатель НС Армении принял многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу Ашота Адамяна

Председатель НС РА Ален Симонян принял многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу, мастера спорта международного класса Ашота Адамяна.

Как передает «Арменпресс», НС РА сообщает, что поздравив чемпиона с тем, что он на протяжении многих лет одерживал лишь победы, Ален Симонян напомнил о случае на первенстве Европы по армрестлингу, прошедшим 14 мая в Бухаресте. Азербайджанский спортсмен, занявший 3 место, встав на цыпочки, пытался стать выше победителя чемпионата Европы Ашота Адамяна.

Спортсмен ответил председателю НС, что он не заметил этого, так как был поглощен звуками гимна Армении и победой. По словам Ашота, в ходе соревнований турецкие и азербайджанские соперники пытались оказать психологическое давление, однако отвлечь его им не удалось, поскольку, как шутливо заметил чемпион, он не понял их языка. Спортсмен также отметил, что в течение своей спортивной карьеры он выступал в весовой категории 60 кг, и впервые вышел с прибавленным весом 65 кг. На вопрос Симоняна, будет ли это его окончательным весом, молодой спортсмен ответил, что все впереди, с улыбкой добавив, что веса набирать он не хочет.

Ален Симонян еще раз поздравил Ашота Адамяна с его значительным успехом и вручил ему памятный сувенир.