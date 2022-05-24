Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида

Япония не собирается в настоящее время вступать в альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), но будет развивать партнерские отношения с его странами-членами, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией, передает Арменпресс.

"AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS. Австралия, Британия, США являются нашими важными партнерами по обеспечению безопасности и в сфере обороны. Мы будем укреплять сотрудничество с этими странами в разных формах и будем продвигать его и в дальнейшем", - сказал Кисида.

В середине сентября прошлого года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

Кроме того США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.