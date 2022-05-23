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Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов

Официальная часть встречи Путина и Лукашенко длилась почти пять часов

Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи длилась почти 5 часов, сейчас они продолжают общение неформально. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Четыре часа пятьдесят минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально", - говорится в сообщении.


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