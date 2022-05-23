Президент Азербайджана создал государственную комиссию по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал в понедельник государственную комиссию по делимитации границы с Арменией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на его официальном сайте.

"Создать государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в документе. Согласно распоряжению, председателем госкомиссии назначен заместитель премьер-министра страны Шахин Мустафаев.

В состав госкомиссии вошли зампремьера Нахичеванской Автономной Республики, заместители министров иностранных дел, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, обороны, заместители начальников служб госбезопасности и внешней разведки, Госпогранслужбы, главы администраций районов, граничащих с Арменией.

Кабинету министров республики поручено обеспечить создание секретариата госкомиссии и постоянно действующей экспертной группы, в состав которой войдут специалисты соответствующих госорганов.