ЧЕ-Ереван: Первая победа Армении на Чемпионате Европы

Первый член сборной Армении по боксу стартовал с победы на проходящем в Ереване Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, Вахтанг Арутюнян (75 кг) вышел на ринг в первый день Чемпионата Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Он соревновался с представителем Польши Бартошем Голебевским и одержал победу.