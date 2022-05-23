ЧЕ-Ереван: Первая победа Армении на Чемпионате Европы
Первый член сборной Армении по боксу стартовал с победы на проходящем в Ереване Чемпионате Европы.
Как сообщает Арменпресс, Вахтанг Арутюнян (75 кг) вышел на ринг в первый день Чемпионата Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Он соревновался с представителем Польши Бартошем Голебевским и одержал победу.
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