Председательство Польши в ОБСЕ приветствует встречу между Арменией и Азербайджаном

Председательство Польши в ОБСЕ приветствует организованную при поддержке Европейского союза встречу между Арменией и Азербайджаном.

«Прямой диалог является предварительным условием нормализации отношений и выработки всеобъемлющего мирного соглашения. Мы готовы поддержать усилия по обеспечению мирного, демократического и благополучного будущего на Южном Кавказе», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте польского председательства в ОБСЕ.

Премьер-министр Никол Пашинян накануне с рабочим визитом посетил Брюссель. Никол Пашинян провел частную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. 22 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.