Все страны G7 поддержали идею проведения следующего саммита в Хиросиме

Все страны Группы семи (G7) поддерживают идею проведения следующего саммита в японской Хиросиме. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы заручились поддержкой всех стран G7", - отметил он. Ранее о намерении провести саммит "семерки" в будущем году в Хиросиме объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что важной темой предстоящего саммита станет недопустимость угроз применения ядерного оружия. "Нет более подходящего места для такой дискуссии, чем Хиросима", - заявил премьер в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, который также поддержал выбор Кисиды.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

В 2016 году в Хиросиме прошла встреча глав МИД G7. В том же году в город прибыл Барак Обама, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Там он, в частности, побывал в Музее мира и встретился с "хибакуся" - пережившими ядерную бомбардировку японцами.