В КНДР общее число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млн

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 167 650 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,81 млн. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,33 млн жителей (82,9%), 479 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 68. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Суточный прирост лиц с высокой температурой составляет менее 200 тыс. второй день подряд. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.