Мэр Еревана посетил общинные музеи
17:36, 22 Май, 2022
Мэр Еревана Грачья Саркисян и первый заместитель мэра Левон Ованнисян в «Ночь музеев» посетили столичные музеи.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила мэрия Еревана.
«Это ночь музеев прошла в музеях Еревана. В этом году общеевропейское мероприятие проходит под девизом «Сила музеев». Ценные находки, документальные материалы, реставрация экспонатов, театральная выставка. Музеи отмечают свой профессиональный праздник разнообразными и уникальными мероприятиями.
Мэр Еревана Грачья Саргсян и первый заместитель мэра Леон Ованнисян также посетили общественные музеи, где было много посетителей», - говорится в записке.
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