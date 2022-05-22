В Армении нет случаев заражения обезьяньей оспой. Министерство здравоохранения

Пресс-секретарь министра здравоохранения РА Рипсиме Хачатрян на своей странице в Facebook подтвердила отсутствие в Армении случаев обезьяньей оспы.

«Еще раз официально заявляю, что в Республике Армения не зарегистрировано ни одного случая заражения обезьяньей оспой.

Призываю индивидуальных пользователей не распространять дезинформацию по Telegram каналам", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 80 случаях обезьяньей оспы, в связи с еще 50 случаями специалисты проводят исследования.

"ВОЗ и ее партнеры работают над тем, чтобы понять масштабы распространения обезьяньей оспы и причины вспышки. Недавние вспышки, зарегистрированные в 11 странах, считаются нетипичными, поскольку они происходят в странах, которые не являются эндемичными. Зарегистрировано около 80 подтвержденных случаев, относительно 50 из них ожидают окончания исследования", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

В организации уточнили, что обезьянья оспа распространяется при тесном контакте, из-за чего люди, находившиеся в тесном контакте с инфицированными, находятся в группе высокого риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и членах семьи.

Обезьянья оспа — уникальное вирусное заболевание, передающееся человеку от диких животных. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и озноб. По данным ВОЗ, уровень смертности от вспышек обезьяньей оспы обычно составляет 1-10%, при этом большинство смертей приходится на младшие возрастные группы. Специального лечения или вакцины от оспы обезьян не существует, но ранняя вакцинация против оспы обезьян очень эффективна для предотвращения заболевания.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА, случаи подтверждены в девяти европейских странах (Великобритания, Испания, Португалия, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Швеция), а также в США, Канаде и Австралии. На сегодняшний день случаи заболевания были зарегистрированы в африканских странах или были связаны с поездками в эти страны.

Вирус обезьяньей оспы (Orthopoxvirus) похож на вирус натуральной оспы.

Заражение от животных происходит в результате прямого контакта с кровью (зараженных) животных, биологическими жидкостями, а также с поврежденными кожными покровами или слизистыми оболочками.

Одним из возможных факторов риска является использование сырого мяса инфицированных животных. Передача от человека к человеку ограничена (в основном воздушно-капельным путем) и при длительном тесном контакте с инфицированной тканью.

Известно, что обезьянья оспа передается при длительном тесном контакте, а также через использованное полотенце-постельное белье. Специфического лечения или вакцины от этой инфекции пока не существует, но есть гипотеза, что предыдущая вакцина против натуральной оспы обеспечивает эффективную профилактику оспы обезьян.

Латентный период заболевания обычно продолжается 5-21 день, характерными симптомами являются лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, мышечные боли, выраженная слабость. Через 1-3 дня после начала лихорадки появляется сыпь, сыпь начинается на лице, затем распространяется на разные участки тела.

Несмотря на то, что болезнь протекает гораздо легче и симптомы исчезают сами в течение нескольких недель, в некоторых случаях могут привести к осложнениям и даже летальному исходу (летальность: 1%-10%).

Для профилактики цветка обезьяны необходимо:

Избегать длительного тесного контакта с человеком с симптомами

Не ввозить экзотических обезьян (приматов) — грызунов

Обрабатывать все продукты, содержащие мясо животных или их части, достаточной термической обработкой, защищающей как от этого, так и от других инфекционных заболеваний

Избегать контакта с обезьянами и грызунами при посещении зоопарков», — сообщают в центре.

Структура призывает. «Если вы путешествовали в Африку или контактировали с вернувшимся оттуда человеком, при появлении кожной сыпи или других симптомов необходимо немедленно обратиться к инфекционисту».