22 мая температура воздуха в республике постепенно повысится на 4-6 градусов

На территории республики 22 мая ожидается погода без осадков. После полудня 23-го мая, ночью и после полудня 24-25-го мая - в большинстве регионов, ночью и после полудня 26-го - в отдельных районах, ожидается дождь с грозой.

Как сообщает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что на отдельных участках возможен град.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / сек. Температура воздуха днем 21-го и 22-го мая постепенно повысится на 4-6 градусов.

В Ереване 2-го мая, ночью 23-го мая, днем 25-го мая и 26-го мая ожидается погода без осадков. Днем 23-го мая, 24-го мая и ночью 25-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 15-18 м / с.