Мирзоян обсудил с главой МИД Ирландии гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии Азербайджана против НК

20 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Турине для участия в 132-й министерской сессии Совета Европы, встретился со своим ирландским коллегой Саймоном Ковни.

Как передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что собеседники коснулись вопросов повестки дня сотрудничества между Арменией и Ирландией на двустороннем и многостороннем уровнях.

Министр Мирзоян подчеркнул, что Армения приветствует приоритеты предстоящего председательства Ирландии в Комитете министров Совета Европы, направленные на защиту прав человека, основных свобод и верховенства права, и отметил их важность, особенно в контексте конфликтов.

Говоря о гуманитарных последствиях, возникших в результате агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха в 2020 году, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость привлечения Совета Европы к урегулированию гуманитарных последствий этой агрессии.