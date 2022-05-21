Байден выразил готовность встретиться с президентом Северной Кореи

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если он проявит искренний и серьезный подход к переговорам.

Как передает Арменпресс, об этом Байден говорил в Сеуле во время пресс-конференции, созванной по итогам встречи с лидером Южной Кореи.

"Готов ли я встретиться с северокорейским лидером, будет зависеть от того, насколько он искренен и серьезно настроен", - заявил Байден.

Его предшественник - президент Дональд Трамп, в 2018 году провел историческую встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить проблему денуклеаризации.