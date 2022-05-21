Европейские индексы - 20-05-22

МОСКВА, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.72% и составил 13981.91 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 6285.24 пункта, британский FTSE вырос на 1.19% и составил 7389.98 пункта, а российский RTSI снизился на 0.47% и составил 1239.83 пункта.