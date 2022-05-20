Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины Юрия Джавадяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

"С глубокой скорбью узнал о кончине депутата Верховного Совета 3-го созыва, бывшего министра сельского хозяйства (1991-1992 гг.) и многолетнего деятеля системы государственного управления Юрия Джавадяна.

Неоценим его вклад в развитие сельскохозяйственного сектора и управление водными ресурсами в нашей стране. Он много лет делился своим опытом и знаниями с молодыми специалистами, тем самым способствуя подбору необходимых кадров в вышеуказанных областях. В центре его внимания было также озеро Севан, в решение проблем которого он внес значительный вклад.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Джавадяна, разделяю их горе".