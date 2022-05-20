Спикер НС Армении принял делегацию во главе с президентом Литовской Республики

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 20 мая принял находящуюся с официальным визитом в Армении делегацию во главе с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в личной беседе после торжественного приема председатель НС и президент Литвы обсудили перспективы совместной повестки сотрудничества.

Приветствуя гостей на последовавшей расширенной встрече, А.Симонян высоко оценил взаимодействие между двумя странами, особо выделив деятельность парламентских групп дружбы. Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с Литвой в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Затронуты вопросы региональной безопасности. Президент Литвы отметил, что единственный путь разрешения конфликтов – мирные переговоры, и выразил надежду на скорейшее установление в регионе прочного мира.

В завершение встречи А.Симонян передал теплые приветствия спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.