Тысячи специалистов сферы ИТ и более 25 местных и международных спикеров примут участие в «Yerevan Tech Forum 2022-YT»

В Ереване в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна состоится Ереванский технический форум - 2022 (Yerevan Tech Forum 2022-YTF), в котором примут участие около 1 000 специалистов области и более 25 местных и международных спикеров.

Как сообщает «Арменпресс», форум состоится 21 мая.

Цель форума - объединить специалистов и компании в сфере технологий на одной площадке для совместного обсуждения угроз, возникающих в быстро меняющемся мире и выработки решений поднятых проблем.

На Ереванском техническом форуме будут выступления и обсуждения следующих тем: «Технологии в меняющемся мире. Вызовы и возможности», «Корпоративное управление в постоянно меняющейся среде», «Трансформация бизнес-процессов в переходный период», «Маркетинг в условиях глобальных изменений», «Цифровая цепная трансформация», «Безопасность в сетевом мире».

В рамках форума пройдут панельные обсуждения.

Министерство высокотехнологичной промышленности Республики Армения является официальным партнером Ереванского технологического форума 2022.

Для участия необходимо иметь приглашение, которое можно получить, заполнив форму заявки на сайте www.yerevantechforum.am