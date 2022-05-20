20 мая в Армении ожидается резкое понижение температуры воздуха

На территории республики 20 мая, особенно в вечерние часы, в связи с проникновением холодного атмосферного фронта ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Во второй половине дня в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами. В некоторых высокогорных районах - мокрый снег.

В Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Араратской, Вайоц Дзорской областях ожидается усиление ветра, с порывами до 20-25 м/с и более.