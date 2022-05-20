Представители 15 стран примут участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

Около 1,7 тыс. человек из 15 государств примут участие в предстоящем в столице Киргизии первом Евразийском экономическом форуме. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Бишкеке первый заместитель председателя киргизского кабмина Арзыбек Кожошев.

"Мы ожидаем, что в общей сложности участие в Евразийском экономическом форуме примут примерно 1,7 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день известно о представителях десяти государств из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, официально уведомивших организаторов об участии в мероприятии.

Помимо этого, продолжил первый зампред кабмина, на форуме будут представлены все входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) страны. Это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В списке высокопоставленных гостей значится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Евразийский экономический форум состоится в киргизской столице 26 мая. Мероприятие будет разделено на несколько групп. Их участники обсудят перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений, вопросы финансового развития и макроэкономической стабильности, активизации деятельности в энергетической и транспортной сферах, цифровизации, а также ситуацию в промышленности государств - участников союза.