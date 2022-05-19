Никол Пашинян встретился с представителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с участниками консультативной группы по вопросам сотрудничества внепарламентских политических сил. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

Согласно договоренности, помимо ежемесячных консультативных заседаний, такие встречи также будут иметь регулярный характер.

Во встрече приняли участие лидер партии «Республика» Арам Саркисян, лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, лидер Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, лидер партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, лидер партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, председатель Совета Социал-демократической партии Гнчакян Седрак Ачемян.