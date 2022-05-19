Добыча нефти в РФ в апреле упала на 1 млн б/с и выросла в мае на 200-300 тыс. б/с

Добыча нефти в РФ в апреле снизилась на 1 млн баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе форума российского общества "Знание".

Он также отметил, что в мае объемы производства восстанавливаются - растут на 200-300 баррелей в сутки. В июне ожидается дальнейший рост добычи, добавил Новак,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.