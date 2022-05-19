В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание: в повестке дня 5 вопросов

В Национальном собрании РА началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня внеочередного заседания НС 5 законопроектов: О внесении изменений в Закон Республики Армения «О конфискации имущества незаконного происхождения», О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения, в Закон Республики Армения «Об уголовно-исполнительной службе», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О наркотических средствах и психотропных веществах», О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об авиации».

Национальное собрание созвало внеочередное заседание по инициативе правительства.