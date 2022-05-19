Более 200 граждан Украины запросили убежище в Армении

В связи с российско-украинскими событиями значительно увеличилось количество граждан России и Украины, прибывающих в Армению. 200 граждан Украины, более половины из которых - армяне, уже подали прошение о предоставлении убежища в Армении.

В беседе с «Арменпресс» специалист по связям с общественностью Миграционной службы Армении Нелли Давтян подчеркнула, что граждане России, приехавшие в Армению, освобождаются от необходимости получения разрешения на работу и вида на жительство в качестве граждан государства-члена ЕАЭС. Они имеют право свободно находиться в Армении до 180 дней.

«Если их трудовая деятельность будет продолжена, миграционная служба выдаст им документ о том, что они проживают и работают в Армении на законных основаниях. Выдается сертификат в виде пластиковой карты. Она предоставляется бесплатно в достаточно короткие сроки, от 1 недели до 10 дней», - пояснила Нелли Давтян.

Заявка должна быть подана в онлайн формате посредством workpermit.am. Карта выдается на срок действия трудового договора, например, если гражданин России заключил 5-летний контракт с компанией в Армении, он получает сертификат на 5 лет. А если договор заключен на неопределенный срок, сертификат выдается сроком на 1 год, с возможностью продления.

В первом квартале этого года в Армению прибыли 142 117 граждан России, для сравнения, количество граждан России, приехавших в Армению в первом квартале прошлого года, составило 43 045 человек. Кроме того, в январе этого года в Армению прибыл 47 381 гражданин России, в феврале - 40 036, а в марте - 54 700 человек. В первом квартале 2022 года Армению покинули 138 111 граждан России. Разница, т.е. количество пересечений границы, составляет около 4 000. Однако Нелли Давтян подчеркнула, что это не означает, что в течение квартала в Армении находилось всего 4 000 граждан России. «Это небольшая цифра, так как в январе, в феврале в Армении было очень много граждан России. Возможно, эта цифра отражает армянских трудовых мигрантов, которые являются гражданами России и отправляются на заработки в Россию весной и зимой», - объяснила она.

В январе из Армении выехали 55 125 граждан России, в феврале - 38 548, в марте - 44 438. В январе разница между притоком и оттоком граждан России была отрицательной, затем в Армении наблюдался большой приток граждан России, в результате чего это отрицательное число уменьшилось, стало положительным, увеличилось до 4 000. Однако, по данным регистрации юридических лиц в государственном реестре, их число ежеквартально превышало 1 500. Нелли Давтян заметила: «Вряд ли из 4 000 человек всего 1 500 зарегистрировались как юридические лица. На самом деле эта цифра во много раз больше».

Что касается граждан Украины, то в первом квартале этого года в Армению, в сравнении с 2 531 за аналогичный период прошлого года, прибыли 5 938 граждан Украины. При этом, количество граждан Украины, приехавших в Армению в январе - 2 079, в феврале - 1 597, в марте - 2 262. Однако, по данным за квартал, Армению покинул 5 631 гражданин Украины. Остаток пограничных переходов составляет 307, для сравнения, по итогам первого квартала 2021 года остаток погранпереходов составил 68. Причем, в январе, в феврале этого года разница была отрицательной, но уже в марте положительной. По квартальным данным, 200 из примерно 300 граждан Украины, оставшихся в Армении, обратились в Армении за убежищем.

Среди граждан Украины, ищущих убежища в Армении, т.е. ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, есть и армяне. «На данный момент у нас есть аналогичные иски от более чем 200 человек, 60% из которых армяне, а 40% украинцы», - сказала Давтян.

Получив статус беженца, эти люди получат право на законное проживание в Армении, им будет предоставлен конвенционный проездной документ, действительный примерно в 160 странах мира, которые руководствуются той же процедурой предоставления убежища. Решений относительно граждан Украины, ходатайствующих о предоставлении убежища в Армении, пока нет, процедура ничем не отличается от процедуры других просителей убежища. Принятие решения занимает 3 месяца. Как только будет принято прецедентное решение, остальные, аналогичные дела, пойдут быстрее.

Анна Григорян