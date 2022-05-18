Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил своего коллегу из Туркмении Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ главы российского государства опубликован в среду.

Отмечается, что Бердымухамедов удостоен награды "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".

15 марта 2022 года ЦИК Туркмении сообщил, что на досрочных президентских выборах, состоявшихся 12 марта, победу одержал Сердар Бердымухамедов, за которого проголосовали 72,97% избирателей. Ранее страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов, который на тот момент был заместителем председателя кабинета министров, участвовал в выборах в качестве кандидата от правящей Демократической партии страны.

Орденом Дружбы награждаются россияне, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России, трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Государственная награда также присуждается за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры, большой вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику страны, широкую благотворительную деятельность.