Известны дни проведения ЕГЭ

Приказом директора Центра оценки и тестирования утверждены даты проведения единых экзаменов в 2022 году. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта, график ЕГЭ таков:

7.06.2022 г. - «Биология», «География»,

10.06.2022 г. - «Иностранный язык» («Английский», «Французский», «Немецкий», «Итальянский», «Испанский»),

14.06.2022 г. - «Армянский язык и литература»,

17.06.2022 г. - «Математика»,

21.06.2022 г. - «История Армении», «Физика»,

24.06.2022 г. - «Химия», «Русский язык».