Генпрокурор Армении встретился с председателем Службы административного надзора Египта

Находящийся с официальным визитом в Египте генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился с председателем Службы административного надзора Арабской Республики Египет Хасаном Абдель Шафи Ахмедом Абдель Ганом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере транснациональной преступности, особенно коррупции, отмывания денег и возвращения активов. Стороны выразили взаимный интерес к этой сфере еще в ходе предыдущей встречи в Шарм-эль-Шейхе в декабре 2021 г.

Артур Давтян счел знаменательным тот факт, что его визит приходится на период, когда Египет председательствует в Конференции государств–участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Служба административного надзора Египта играет ключевую роль в правоохранительной системе страны, особенно в борьбе с коррупцией. Учитывая это обстоятельство, Артур Давтян выразил надежду, что стороны смогут выработать устойчивые структуры взаимопомощи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией и в этом контексте возвращение незаконно вывезенных из Армении активов в настоящее время является одним из безусловных приоритетов прокуратуры Армении. С этой целью прокуратура Армении расширяет международное сотрудничество, и взаимодействия с Египтом является важным шагом к поднятию правовых отношений с арабским миром на новое качество.

Председатель Службы административного надзора Египта подтвердил заинтересованность возглавляемой им структуры в дальнейшем углублении сотрудничества с прокуратурой Армении в борьбе с преступностью. В связи с этим он подчеркнул шаги, направленные на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества между генеральными прокуратурами Армении и Египта.